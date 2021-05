John van den Brom wint met Genk fors van Nederlands Club Brugge

Voetbal

Statistieken Eredivisie: Sparta wint ruim van Vitesse

De strijd om de titel is sinds vorige week definitief beslist. Toch is er in speelronde 32 genoeg om naar uit te kijken. De strijd om degradatie is in volle gang, net als die om plek twee. Verder is de Klassieker altijd spraakmakend.