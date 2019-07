Gençlerbirligi: pak geld klaar voor Seuntjens

Gençlerbirligi flirt met de speler van AZ, voor wie in Ankara een contract voor twee seizoenen klaarligt. De bal ligt nu bij Seuntjens die – als hij ’ja’ zegt – ook nog medisch moet worden gekeurd.

De lucratieve deal zou voor Seuntjens een beloning zijn voor zijn belangrijke aandeel in het goede afgelopen seizoen van AZ dat resulteerde in Europees voetbal. In totaal kwam de gelegenheidsspits, die van oorsprong middenvelder is, tot 32 competitieduels, waarin hij zes keer scoorde en vijf assists leverde.

AZ-linksback Thomas Ouwejan, die wordt begeerd door Crystal Palace en Torino, staat mogelijk ook voor een vertrek.