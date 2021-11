Sebastian Vettel verafschuwt teamorders in Formule 1

„Ook al is het soms eenvoudig uit te leggen, ik ben ertegen en pleit ervoor nooit stalorders te geven in een race. Niemand vindt het leuk”, zei de viervoudig wereldkampioen in aanloop naar de Grote Prijs van Mexico.

Vettel, bezig aan zijn eerste jaar bij Aston Martin, haakte in op de mogelijke situatie dat de Mexicaan Sergio Pérez van Red Bull zijn thuisrace kan winnen, maar zijn kansen moet opofferen voor teamgenoot Max Verstappen, die elk punt kan gebruiken in zijn strijd met Lewis Hamilton om de wereldtitel.

"Iedereen steunt mij. Maar ik begrijp dat er meerdere belangen spelen"

„Vanuit Red Bull geredeneerd is het logisch een teamorder te geven aan Pérez, maar ik zie die inmenging liever niet”, zegt Vettel. „Als ’Checo’ voorop rijdt, moet hij voorop blijven. Tenzij hij op een faire manier wordt ingehaald, niet vanwege een stalorder. Ik kan zo zien of dat het geval is en dat zou spijtig zijn. We hebben het al eens bij Valtteri Bottas gezien bij Mercedes en dat was niet leuk”, aldus de Duitser, die verwees naar de enkele keren dat de Fin plaats moest maken voor Hamilton.

Pérez liet in het midden of hij zich zal opofferen voor de kansen van Verstappen. „Of ik dat doe? Het hangt van de situatie af. Dergelijke beslissingen worden altijd in het heetst van de strijd genomen. Ik weet zeker dat het hele team, echt iedereen, mij dit succes in mijn eigen land gunt. Iedereen steunt mij. Maar ik begrijp dat er meerdere belangen spelen.”

Een zege van Pérez zou uniek zijn, want nog nooit won een Mexicaan de Formule 1-race in eigen land. Verstappen heeft in het kampioenschap 12 punten voorsprong op Hamilton, met nog vijf grands prix te gaan. De coureurs rijden vrijdag de twee vrije trainingen op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad.