Denzel Dumfries sluit op eigen verzoek niet aan bij selectie PSV

Voor de international, die door zijn deelname aan het EK later terugkeerde bij PSV en nog niet met de groep meetrainde, bestaat belangstelling van diverse clubs. Everton en Inter Milaan worden in dat verband genoemd. PSV maakte kenbaar dat er zich concreet clubs hebben gemeld met het verzoek om met Dumfries te mogen praten. Een concreet bod ligt er nog niet op de speler met een aan het einde van het seizoen aflopend concract.

Dumfries gaat er nog steeds vanuit dat hij PSV op korte termijn zal verlaten. De club heeft geen deadline gesteld en gaat er ook vanuit dat de speler vertrekt. Zeker is dat de back, ook als een transfer toch uit zou blijven, niet in actie zal komen in beide wedstrijden tegen FC Midtylland in de derde voorronde van de Champions League en in het duel zaterdag om de Johan Cruijffschaal.

