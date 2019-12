Danny Blind over Daley: ’Dat had ook anders kunnen zijn, ja’

De schrik zat er goed in bij Danny Blind toen hij zijn zoon groggy op het veld zag zitten in de Johan Cruijff ArenA. „Dat is een moment dat je niet graag wilt zien, omdat je er van alles van kan vinden. Daarna is hij natuurlijk door de molen gegaan”, reageert de voormalig international bij Ziggo Sport.

’Rikketik’ van Blind

Met Daley gaat het op dit goed, benadrukt zijn vader. „Hij voelt zich kiplekker. Dat is een beetje het tegenstrijdige, ook voor hemzelf. Je weet dat er iets niet goed zit, terwijl je je gewoon prima voelt. De komende weken moeten uitwijzen hoe hij reageert op inspanningen, op testen in het ziekenhuis en daarna op trainingen. Er zal dan geregistreerd worden hoe zijn rikketik reageert”, doelt Blind op het hart van verdediger Daley. „Afgelopen periode probeer je zaken te relativeren. Hij had een moment (tijdens Ajax - Valencia, red.), dat had ook anders kunnen zijn. ja. Dat is goed afgelopen, hij voelt zich prima. Als het gaat om topsport moet de komende tijd uitwijzen”, vervolgt de 58-jarige oud-prof.

Het is nu vooral afwachten wanneer Daley zijn rentree kan maken voor Ajax. Zijn vader heeft moeite met speculaties over wat voor een gevolgen een ontstoken hartspier kan hebben. „Je moet nooit in de als-sfeer komen als je het dossier niet kent. Het zijn vaak figuren die wat lager in de pikorde zitten qua functie, die zich geroepen voelen om er wat over te melden”, vindt Blind.

ICD geplaatst bij Blind

Ajax kwam afgelopen zaterdag met een statement over de gezondheidstoestand van de international, waarin wordt aangegeven dat er preventief een subcutane ICD onder Blinds huid is geplaatst. De speler zal het trainingskamp van de Amsterdammers, van 4-12 januari in Qatar, laten schieten en in Amsterdam aan zijn herstel werken.

