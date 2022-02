Premium Het beste van De Telegraaf

Jacht op MLS Cup begint komend weekend Elftal Nederlanders op zoek naar ’American Dream’

Door Daan ten Berge Kopieer naar clipboard

New York City FC, onderdeel van de City Football Group, won afgelopen december de MLS Cup. Ⓒ ANP/HH

Ruim twee maanden nadat New York City FC de MLS Cup van 2021 in ontvangst mocht nemen, gaat komend weekend de Major League Soccer weer van start. Gedurende het komende seizoen beproeft een compleet elftal aan Nederlanders haar geluk in de hoogste voetbalcompetitie van Noord-Amerika. Daarnaast breidt de competitie zich opnieuw uit met een extra team.