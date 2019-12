Toussaint heeft ticket voor Olympische Spelen op zak

Ze liet de klok stilstaan op 59,63, waarmee ze 0,27 sneller was dan de vastgestelde limiet. Het was ook de beste tijd van de voorronde. Later deze dag zwemt Toussaint, die vorige week in Glasgow vijf medailles veroverde op de EK kortebaan, de finale.

Kamminga

Dat geldt ook voor schoolslagspecialist Arno Kamminga die zich moeiteloos plaatste voor de finale op de 200 meter. De Katwijker legde de vier baantjes schoolslag bijna vijf seconden rapper af dan de nummer 2. Ranomi Kromowidjojo (bij de vrouwen) en Joeri Verlinden (bij de mannen) gingen als snelsten door naar de eindstrijd op de 50 meter vlinderslag.