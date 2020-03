’Out of competition’ dopingtests zwaar onder druk

Het wielerpeloton in actie tijdens de voorlopig laatste koers van dit jaar Parijs-Nice. Verschillende renners maken zich er zorgen over of out-of-competition controles nog wel worden uitgevoerd. Ⓒ foto AFP

AMSTERDAM - Nu de sport door het coronavirus is stil komen te liggen, grenzen dichtgaan en reizen moeilijker wordt, is het de vraag of er nog out-of-competition controles worden uitgevoerd best relevant. „Want voor wielrenners die nog steeds aan het klooien zijn met doping, is dit hét moment om alle zeilen bij te zetten”, meent Jos van Emden.