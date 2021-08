Cristiano Ronaldo en Manchester United breken alle records

De aankondiging van het binnenhalen van de vedette van Juventus door The Red Devils werd op zowel op Twitter als Instagram massaal geliket: respectievelijk 1,9 miljoen en 12,6 miljoen keer. Nooit eerder gaven gebruikers zoveel hartjes aan berichten van een sportclub.

„Manchester United is verheugd te kunnen bevestigen dat de club overeenstemming heeft bereikt met Juventus over de transfer van Cristiano Ronaldo”, zo luidde vrijdag de verklaring van Manchester United. „Onder voorbehoud van overeenstemming over persoonlijke voorwaarden, visum en de medische keuring. Iedereen bij de club kijkt ernaar uit om Cristiano terug te verwelkomen in Manchester.”

Cristiano Ronald in 2017, als speler van Real Madrid, met zijn vijf Gouden Ballen. Ⓒ HH/ANP

Lionel Messi

De records zullen de altijd competitief ingestelde Ronaldo ongetwijfeld goed doen. Eerder deze zomer verkaste zijn eeuwige rivaal Lionel Messi van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain, maar hoewel de commotie ook toen groot was, steekt de overgang van de Portugees er dus duidelijk bovenuit.

Ronaldo (36) en Messi (34) verdeelden tussen 2008 en 2017 jaarlijks de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer van de wereld. Beiden wonnen er in die periode vijf, al staat de teller van Messi inmiddels op zes. De Argentijn ging ook in 2020 nog met de prijs aan de haal.

Cristiano Ronaldo viert de Champions League-winst met Manchester United in 2008. Ⓒ HH/ANP

Champions League

Wel won Ronaldo vaker de Champions League. Vijf keer in totaal: een keer met Manchester United (2008) en vijf keer met Real Madrid (2014, 2016, 2017 en 2018). Messi veroverde de Cup met de Grote Oren ’slechts’ viermaal (2006, 2009, 2011 en 2015).

Ronaldo maakte in zijn eerdere periode bij Manchester United, dat hem in 2003 overnam van Sporting Portugal, 118 doelpunten in 292 wedstrijden. In die periode won Manchester United acht prijzen, waar onder dus de Champions League.