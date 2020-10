Alejandro Valverde slaat ’LBL’ over en richt pijlen op Vuelta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Valverde richt zich op Vuelta

10.45 uur: Alejandro Valverde slaat Luik-Bastenaken-Luik over. De 40-jarige Spanjaard, al vier keer winnaar van de Belgische klassieker, ontbreekt in de selectie van Movistar voor de koers van zondag. Valverde deed woensdag ook al niet mee aan de Waalse Pijl, waarin hij recordhouder is met vijf overwinningen.

De Spaanse veteraan neemt de tijd om te herstellen van zijn inspanningen in de Tour de France, waar hij als twaalfde eindigde, en op de WK in Italië. In de zware wegwedstrijd kwam Valverde als achtste over de finish in Imola. Volgens Movistar is het de bedoeling dat de kopman eind deze maand meedoet aan de Ronde van Spanje (20 oktober tot en met 8 november).

Valverde won Luik-Bastenaken-Luik in 2006, 2008, 2015 en 2017.

Marathonlopen: Coronazorgen dwarsbomen marathon van Athene

08.31 uur: De marathon van Athene gaat niet door. De organisatie van de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Griekse hoofdstad zegt de veiligheid van de deelnemers niet te kunnen garanderen, zelfs als er tal van voorzorgsmaatregelen vanwege corona worden genomen. De marathon stond voor zondag 8 november op het programma.

De organisatie overwoog het aantal deelnemers te reduceren, ze eerst een coronatest te laten doen voor deelname en enkele kortere wedstrijden in het marathonweekeinde te schrappen. „Maar het lijkt erop dat we zelfs met al die maatregelen niet de gezondheid van de deelnemers kunnen garanderen en dat is wel onze prioriteit. Daarom gaat de marathon van 2020 helaas niet door”, aldus de organisatie.

De hardloopwedstrijd in Athene staat bekend als ’The Authentic’. Het idee voor een marathon werd geboren in Griekenland en op de Olympische Spelen van 1896 in Athene stond een dergelijke lange hardloopwedstrijd voor het eerst op het programma. Jaarlijks doen zo’n 15.000 atleten mee aan de marathon van Athene, die eindigt in het klassieke en marmeren Panathenaic-stadion.

Komende zondag wordt in Londen wel een marathon gehouden, alleen voor elitelopers op een afgesloten parcours van iets meer dan 2 kilometer.