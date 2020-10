Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Coronabesmetting bij Napoli twee dagen voor topper met Juventus

17.53 uur: Napoli heeft twee dagen voor de topper tegen Juventus een coronageval in de selectie. De Poolse middenvelder Piotr Zielinski heeft positief getest, meldde de club.

De Pool was een van de Napoli-spelers die afgelopen zondag tegen Genoa speelde. De club uit Genua maakte een dag later bekend dat er 14 besmettingen waren. Dat aantal is inmiddels gestegen naar 19.

„Piotr Zielinksi en Giandomenico Costi uit de staf hebben positief getest op Covid-19 in de testronde van afgelopen donderdag”, liet de club weten. Napoli werd vrijdag aan onder meer AZ gekoppeld in de groepsfase van de Europa League.

Het duel in de Serie A tussen Genoa en Torino is vanwege de coronabesmettingen uitgesteld.

Atletiek: Bekele mist marathon van Londen wegens kuitblessure

17.44 uur: Kenenisa Bekele doet zondag niet mee aan de marathon van Londen. De Ethiopiër heeft zich teruggetrokken wegens een kuitblessure. Bekele zei vrijdag dat hij de blessure heeft opgelopen na twee snelle trainingssessies die te kort na elkaar waren.

Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge is door het wegvallen van Bekele nu nog meer de favoriet in Londen. De atletiekwereld keek juist uit naar een nieuwe confrontatie tussen de twee wereldtoppers.

De Keniaan Kipchoge liep vorig jaar als eerste mens de marathon onder de 2 uur, maar zijn 1.59.40 in Wenen geldt niet als officieel wereldrecord. Hij heeft dat wel in handen met 2.01.39, gelopen in Berlijn in 2018. Bekele, meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter, miste vorig jaar in Berlijn het record van Kipchoge op twee seconden en liep 2.01.41.

„Ik ben erg teleurgesteld dat ik zondag niet kan meedoen”, aldus Bekele. „Het was, vanwege de lockdown, geen eenvoudige tijd om me voor te bereiden. Ik had niet mijn hele team om me heen. Toch ben ik in vorm en was ik klaar voor zondag. Ik hoopte ook dat de blessure snel voorbij zou zijn. Ik heb me elke dag intensief laten behandelen. Vandaag is de pijn weer erger en moet ik besluiten me terug te trekken. Ik zal de tijd nemen om te herstellen en weer fit te worden en ik hoop volgend jaar terug te zijn in Londen. ”

Wielrennen: Favorieten starten verspreid in openingstijdrit Giro

16.48 uur: De favorieten voor de eindzege in de Ronde van Italië komen zaterdag niet allemaal tegen het einde van de individuele tijdrit op Sicilië in actie. Omder anderen de Britten Simon Yates en Geraint Thomas hebben ervoor gekozen vroeg te starten in de openingsetappe, een individuele race tegen de klok over 15 kilometer van Monreale naar Palermo.

De Giro, die aanvankelijk in mei zou worden gehouden met de eerste etappes in Hongarije, begint om 13.15 uur als de Brit Alex Dowsett van het startpodium komt. Yates start om 13.56 uur, Thomas om 14.36 uur.

De Nederlandse renners met klassementsambities komen pas later in actie. Wlco Kelderman vertrekt om 15.55 uur. Steven Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, is om 16.03 uur aan de beurt. De Italiaan Vincenzo Nibali (15.57) zit daar tussenin.

De Pool Rafal Majka is om 16.10 uur de laatste renner die van start gaat. Door de coronapandemie moest de Giro, net als veel andere wielerkoersen, maanden worden uitgesteld.

Voetbal: PSV tegen Fortuna Sittard nog zonder Sangaré

16.47 uur: Ibrahim Sangaré kan zondag nog niet meespelen in de thuiswedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De 22-jarige Ivoriaanse middenvelder, die afgelopen week overkwam van Toulouse, is nog niet speelgerechtigd.

Ryan Thomas mist het duel met Fortuna vermoedelijk ook. De Nieuw-Zeelander viel donderdag in de uitwedstrijd tegen Rosenborg BK in de Europa League al vroeg uit en Roger Schmidt denkt niet dat Thomas zondag alweer inzetbaar is. De Duitse trainer is hoopvoller over Philipp Max. De linkerverdediger ging tegen Rosenborg ook voortijdig naar de kant met een blessure, maar die is niet zo ernstig.

„Fortuna speelt fysiek voetbal met veel lange ballen op een ’targetman’. Dat verwacht ik zondag opnieuw. Zij zullen strijden om de tweede bal, net als Rosenborg dat donderdag deed. Toen hebben we ons van onze beste kant laten zien, zondag moet dat opnieuw”, aldus Schmidt.

Golf: Joost Luiten valt terug in Schotland

16.23 uur: Golfer Joost Luiten heeft zijn ijzersterke openingsronde in het Schots Open geen vervolg kunnen geven. De Nederlandse prof opende op The Renaissance Club in North Berwick met een ronde van 63 slagen, maar had een dag later negen slagen meer nodig. Met een ronde 72, één boven par, staat hij op een gedeeld zesde plaats met een totaal van 135, zeven onder het baangemiddelde. Nog niet alle golfers zijn binnen.

Luiten begon op de tweede dag met twee bogeys op de eerste twee holes. Hij herstelde zich met een birdie op de vijfde hole en bleef verder overal op par. De Nederlandse golfer heeft vier slagen achterstand op de Australiër Lucas Herbert, die met een ronde van 65 de leiding overnam van Lee Westwood. De Engelsman had 71 slagen nodig en zakte naar de gedeeld derde plaats.

Het Schots Open is een van de toonaangevende toernooien in de Europese Tour en maakt deel uit van de Rolex Series. Er zijn veel punten te verdienen voor de wereldranglijst en het prijzengeld bedraagt 7 miljoen dollar.

Voetbal: Real Madrid-verdediger Carvajal voorlopig uitgeschakeld

13.59 uur: De Spaanse kampioen Real Madrid moet het voorlopig stellen zonder Dani Carvajal. De 28-jarige verdediger heeft een knieblessure opgelopen. Real meldt niet hoe lang Carvajal uit de roulatie is, maar volgens Spaanse media gaat het om zo’n twee maanden.

Carvajal moet onder meer de ’Clásico’ aan zich voorbij laten gaan. Real en FC Barcelona treffen elkaar op 25 oktober. Ook heeft de verdediger zich moeten afmelden voor de aanstaande interlands met Spanje; een oefenduel met Portugal en twee duels in de Nations League.

Real is het seizoen begonnen met twee zeges en een gelijkspel.

Voetbal: Fati opnieuw geselecteerd, Asensio ontbreekt bij Spanje

13.57 uur: De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft de 17-jarige Ansu Fati opnieuw geselecteerd voor de aankomende interlands. De tiener van FC Barcelona staat na twee competitiewedstrijden al op drie doelpunten.

Aanvaller Marco Asensio ontbreekt in de selectie. Middenvelders Sergio Canales (Real Betis) en Dani Ceballos (Arsenal) werden weer geselecteerd en José Campaña van Levante maakt zijn debuut.

Enrique heeft 25 spelers opgeroepen omdat Spanje drie wedstrijden speelt en ook gezien de onzekere situatie rondom het coronavirus. Spanje speelt op 7 oktober een oefenduel met Portugal en vervolgens in de Nations League tegen Zwitserland (10 oktober) en Oekraïne (13 oktober).

Voetbal: Lukaku uitgeroepen tot beste speler van Europa League

13.56 uur: Romelu Lukaku mag zich de beste speler van afgelopen seizoen in de Europa League noemen. De Belgische spits van Internazionale kreeg de meeste stemmen in de verkiezing. Lukaku bereikte met Inter de finale van het tweede Europese bekertoernooi, maar daarin was Sevilla met 3-2 te sterk, mede dankzij twee doelpunten van Luuk de Jong.

De 27-jarige spits maakte zeven doelpunten in zes wedstrijden in de Europa League. Lukaku opende in de finale al vroeg de score uit een strafschop, maar werd uiteindelijk door schlemiel door een kwartier voor tijd bij een stand van 2-2 de bal na een omhaal van Diego Carlos achter zijn eigen doelman te tikken.

Toch kreeg de ’Rode Duivel’ de meeste stemmen in de verkiezing onder 55 sportjournalisten en de trainers van de 48 clubs die afgelopen seizoen uitkwamen in de groepsfase van de Europa League. Éver Banega (Sevilla) en Bruno Fernandes (Sporting Portugal en Manchester United) waren de andere twee overgebleven kandidaten. Eerder al maakte de UEFA bekend dat De Jong als vierde is geëindigd in de verkiezing. Lukaku werd tot winnaar uitgeroepen voorafgaand aan de loting voor het nieuwe seizoen in de Europa League.

„Ik bedank God, mijn moeder, mijn broers, mijn zaakwaarnemer, trainer Antonio Conte en iedereen bij de club voor het vertrouwen. De belangrijkste mensen die ik wil bedanken, zijn mijn teamgenoten”, zei Lukaku, die landgenoot Eden Hazard opvolgt als beste speler van de Europa League.

Voetbal: Eerste Jong Oranje-uitverkiezing voor Zirkzee

13.02 uur: Joshua Zirkzee, aanvaller van Bayern München, behoort voor het eerst tot de definitieve selectie van Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi heeft 23 spelers opgeroepen voor de duels met Jong Gibraltar en Jong Cyprus.

Van de Looi heeft vier Ajacieden geselecteerd voor de twee interlands: Ryan Gravenberch, Noa Lang, doelman Kjell Scherpen en Perr Schuurs. Laatstgenoemde behoorde tot de voorselectie van Oranje, maar daar viel hij af. AZ vaardigt met Dani de Wit, Myron Boadu en Calvin Stengs drie spelers af.

De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar wordt gespeeld op donderdag 8 oktober om 20.00 uur in De Koel, het stadion van VVV-Venlo. De uitwedstrijd tegen Jong Cyprus, eveneens in het kader van EK-kwalificatie, is op dinsdag 13 oktober in Larnaca en begint om 18.00 uur.

Jong Oranje is koploper met 18 punten uit zes wedstrijden.

Voetbal: Duitse bondscoach Löw haalt twee debutanten bij ’Mannschaft’

12.15 uur: De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft twee debutanten opgenomen in zijn selectie van maar liefst 29 spelers voor de komende drie interlands. De middenvelders Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) en Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) kregen voor het eerst een uitnodiging voor de ’Mannschaft’. Duitsland speelt woensdag in Keulen een oefeninterland tegen Turkije en neemt het daarna in de Nations League op tegen Oekraïne (10 oktober in Kiev) en Zwitserland (13 oktober in Keulen).

Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry (allen van Bayern München), Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg (RB Leipzig) en Toni Kroos (Real Madrid) mogen de vriendschappelijke ontmoeting met Turkije overslaan. Zij krijgen een paar dagen rust en hoeven zich pas woensdag te melden in het trainingskamp van de Duitsers.

Löw kan geen beroep doen op de geblesseerde internationals Marc-André ter Stegen, Leroy Sané en Thilo Kehrer. Ilkay Gündogan is vanwege een coronabesmetting niet beschikbaar. Duitsland kwam in de eerste twee wedstrijden in de Nations League tegen Spanje en Zwitserland steeds niet verder dan 1-1.

Wielrennen: Valverde richt zich op Vuelta

10.45 uur: Alejandro Valverde slaat Luik-Bastenaken-Luik over. De 40-jarige Spanjaard, al vier keer winnaar van de Belgische klassieker, ontbreekt in de selectie van Movistar voor de koers van zondag. Valverde deed woensdag ook al niet mee aan de Waalse Pijl, waarin hij recordhouder is met vijf overwinningen.

De Spaanse veteraan neemt de tijd om te herstellen van zijn inspanningen in de Tour de France, waar hij als twaalfde eindigde, en op de WK in Italië. In de zware wegwedstrijd kwam Valverde als achtste over de finish in Imola. Volgens Movistar is het de bedoeling dat de kopman eind deze maand meedoet aan de Ronde van Spanje (20 oktober tot en met 8 november).

Valverde won Luik-Bastenaken-Luik in 2006, 2008, 2015 en 2017.

Marathonlopen: Coronazorgen dwarsbomen marathon van Athene

08.31 uur: De marathon van Athene gaat niet door. De organisatie van de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Griekse hoofdstad zegt de veiligheid van de deelnemers niet te kunnen garanderen, zelfs als er tal van voorzorgsmaatregelen vanwege corona worden genomen. De marathon stond voor zondag 8 november op het programma.

De organisatie overwoog het aantal deelnemers te reduceren, ze eerst een coronatest te laten doen voor deelname en enkele kortere wedstrijden in het marathonweekeinde te schrappen. „Maar het lijkt erop dat we zelfs met al die maatregelen niet de gezondheid van de deelnemers kunnen garanderen en dat is wel onze prioriteit. Daarom gaat de marathon van 2020 helaas niet door”, aldus de organisatie.

De hardloopwedstrijd in Athene staat bekend als ’The Authentic’. Het idee voor een marathon werd geboren in Griekenland en op de Olympische Spelen van 1896 in Athene stond een dergelijke lange hardloopwedstrijd voor het eerst op het programma. Jaarlijks doen zo’n 15.000 atleten mee aan de marathon van Athene, die eindigt in het klassieke en marmeren Panathenaic-stadion.

Komende zondag wordt in Londen wel een marathon gehouden, alleen voor elitelopers op een afgesloten parcours van iets meer dan 2 kilometer.