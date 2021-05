FC Groningen haalt transfervrije speler op bij Ajax

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FC Groningen legt transfervrije Ajacied Kasanwirjo vast

18.21 uur: FC Groningen heeft de 19-jarige Neraysho Kasanwirjo vastgelegd. De Amsterdammer heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij de Eredivisie-club, met een optie voor nog een extra seizoen. De verdediger, die ook op het middenveld kan spelen, komt transfervrij over van Ajax.

Kasanwirjo speelde in de jeugdopleiding van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. In 2013 maakte hij de overstap naar Ajax. In augustus 2019 debuteerde Kasanwirjo voor Jong Ajax in het betaald voetbal. Hij speelde tot dusver 37 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Kasanwirjo is bij FC Groningen de vierde nieuweling voor het komende seizoen. Radinio Balker, Michael de Leeuw en Peter Leeuwenburg gingen hem voor.

Voetbal: AZ mist geschorste Leeuwin tegen FC Groningen

16.08 uur: AZ gaat donderdag zonder Ramon Leeuwin naar Groningen. De verdediger accepteerde het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, een schorsing van één wedstrijd, naar aanleiding van zijn rode kaart zaterdag tegen Fortuna Sittard. Leeuwin was al vroeg in het veld gekomen voor de geblesseerd geraakte Timo Letschert, maar werd kort na rust weer van het veld gestuurd omdat hij de doorgebroken Sebastian Polter onderuit had gewerkt.

Met tien man wist AZ de 1-0 voorsprong te verdedigen. Twee duels voor het einde van de competitie staat de ploeg van trainer Pascal Jansen op de derde plaats in de Eredivisie, een punt achter PSV. De club die als tweede eindigt, gaat de voorrondes van de Champions League in. De nummer 3 begint in de play-offs van de Europa League. Leeuwin ontbreekt in de uitwedstrijd bij FC Groningen, maar kan zondag in de slotwedstrijd tegen Heracles Almelo weer meedoen.

Veldrijden: EK in november op VAM-berg in Drenthe

14.34 uur: De Europese kampioenschappen vinden begin november plaats op en om de VAM-berg in het Drentse dorp Wijster. De Europese wielerbond UEC heeft het evenement toegewezen aan Drenthe. Eind vorig jaar vonden de EK ook al in Nederland plaats, toen in Rosmalen met Ceylin del Carmen Alvarado en de Belg Eli Iserbyt als winnaars van de Europese titels.

Op zaterdag 6 november strijden de elite-vrouwen, de beloften-mannen en de junior-vrouwen om de Europese kampioenstruien. Een dag later is het de beurt aan de elite-mannen, beloften-vrouwen en junior-mannen.

„De VAM-berg was bekend in Drenthe, is na het door Mathieu van der Poel gewonnen Nederlands kampioenschap ook al een begrip in Nederland en komt nu ook internationaal helemaal in de schijnwerpers te staan”, zegt de Drentse gedeputeerde Henk Brink, bij de provincie verantwoordelijk voor sport. „We zetten ons bovendien als wielerprovincie opnieuw op de kaart, we hopen op het ’Dak van Drenthe’ een ouderwets wielerfeest te organiseren voor sporters, tv-kijkers en publiek.”

De organisatie verwacht in november wielerfans te kunnen ontvangen op de VAM-berg, aangelegd op een voormalige vuilnisbelt in Wijster. De beklimming heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent, met een uitschieter van 15 procent. Van der Poel veroverde daar vorig jaar de Nederlandse titel op de weg.

Voetbal: Nieuwe opzet Vrouwen Eredivisie zonder play-offs

14.05 uur: De Vrouwen Eredivisie krijgt weer een nieuwe opzet. Met ingang van komend seizoen vervallen de play-offs. De negen clubs die meedoen, spelen allemaal drie keer tegen elkaar en gaan ook strijden om periodetitels.

De Vrouwen Eredivisie bestaat nu nog uit acht clubs (ADO Den Haag, Ajax, VV Alkmaar, Excelsior, SC Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente), maar Feyenoord komt daar volgend seizoen bij. Mede als gevolg van de uitbreiding van de competitie heeft de KNVB, in samenspraak met de negen clubs, hiervoor een nieuwe opzet gemaakt. Daarbij is ook gekeken naar de vrouwencompetities in andere landen. Het spelen van meer wedstrijden is volgens de betrokken partijen cruciaal om het gat met buitenlandse topcompetities, zoals die in Duitsland en Engeland, te verkleinen.

Dit seizoen spelen alle clubs twee keer tegen elkaar, gevolgd door play-offs tussen de top-4 om de landstitel en play-offs tussen de nummers 5 tot en met 8 van de ranglijst. In plaats van play-offs komen er nu periodetitels. De winnaars van de drie periodes spelen na afloop van de competitie samen met de kampioen in een knock-outsysteem om de Eredivisie Cup. Dit toernooi, dat wordt gehouden naast de KNVB-beker, werd dit jaar via een zogeheten laddersysteem afgewerkt. Ajax won in april de tweede editie van de Eredivisie Cup.

De Eredivisie Vrouwen telt in het nieuwe jaar vanwege het oneven aantal clubs 27 speelrondes. Iedere club speelt 24 wedstrijden. De stand op de ranglijst nadat alle clubs twee keer tegen elkaar hebben gespeeld, is bepalend voor de verhouding van thuis- en uitwedstrijden in de derde serie. Over twee jaar wordt het nieuw gekozen competitiemodel geëvalueerd.

Voetbal: Toptransfer naar Wolfsburg voor Jill Roord

12.35 uur: Voetbalster Jill Roord verlaat Arsenal en keert terug in de Duitse competitie. De 24-jarige international van Oranje gaat voor VfL Wolfsburg spelen. Roord wordt daar ploeggenote van collega-internationals Dominique Janssen, Shanice van de Sanden, Joëlle Smits en Lynn Wilms. Die laatste twee komen na dit seizoen over van respectievelijk PSV en FC Twente.

„Het was vooraf niet de planning om een transfer te maken. Ik had bij Arsenal namelijk nog een jaar contract, maar deze kans wil ik pakken”, zegt Roord, die tussen 2017 en 2019 in Duitsland bij Bayern München speelde. „Ik wil een stap omhoog zetten en mezelf blijven uitdagen om een van de beste middenveldsters ter wereld te worden. Wolfsburg spreekt veel vertrouwen in me uit en ik heb het gevoel dat ik daar de volgende stap kan maken.”

Roord ondertekende een contract voor drie jaar bij Wolfsburg. Ze gaat spelen met het rugnummer 14. Wolfsburg staat drie wedstrijden voor het einde op de tweede plaats in de Bundesliga, 2 punten achter Bayern München. De topper tussen beide clubs eindigde zondag in 1-1. Roord krijgt bij Wolfsburg te maken met trainer Tommy Stroot, die FC Twente komende zomer verruilt voor de Duitse topclub.

Voetbal: Liverpool en Everton mogen weer fans toelaten

12.05 uur: De Engelse voetbalclubs Liverpool en Everton mogen voor hun resterende wedstrijden dit seizoen in de Premier League weer supporters toelaten. Dat heeft het veiligheidsberaad van de gemeente Liverpool besloten.

Het gaat om respectievelijk 10.000 fans op Anfield, het stadion van Liverpool, en 6500 op Goodison Park, het onderkomen van Everton. Beide stadions liggen slechts enkele kilometers van elkaar.

Mede door een intensieve vaccinatiecampagne verdwijnen in Engeland steeds meer maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Algemeen: Bezoek IOC-voorzitter aan Tokio uitgesteld vanwege virus

11.21 uur: Het bezoek dat voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) binnenkort aan Tokio zou brengen, gaat niet door. Dit omdat het land vanwege de verspreiding van het coronavirus de noodtoestand heeft afgekondigd. Bach zou op 17 en 18 mei in de Japanse hoofdstad verblijven.

„Gezien de huidige situatie kunnen wij de voorzitter van het IOC niet ontvangen”, zo liet het Japanse organisatiecomité van de Olympische Spelen weten. Benadrukt werd dat het slechts gaat om uitstel. „We bekijken de situatie van dag tot dag en zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum plannen.”

Het IOC, de Japanse regering en het organisatiecomité blijven benadrukken dat het doorgaan van het evenement de komende zomer niet ter discussie staat.

Algemeen: Opnieuw obstakels voor olympische vlam in Japan

11.20 uur: De fakkeloptocht van de olympische vlam door Japan heeft opnieuw met tegenslag te maken. De gouverneur van de provincie Okayama heeft laten weten dat de stoet deze week vanwege het coronavirus niet zoals gepland door de hoofdwegen van enkele steden kan. Alternatieve routes zijn vooralsnog ook niet voorradig. Eerder al had de provincie Fukuoka de fakkeloptocht verboden.

In Japan is een meerderheid van de bevolking tegen het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio, de komende zomer. Uit een laatste representatieve rondvraag bleek het om 60 procent van de inwoners te gaan. De regering heeft echter opnieuw laten weten dat van nieuw uitstel of afgelasting geen sprake kan zijn.

Vanwege het coronavirus werden de Olympische Spelen in 2020 met een jaar uitgesteld.

Zwemmen: Water bijna warm genoeg voor EK-races Van Rouwendaal en Weertman

10.07 uur: De wedstrijden in het open water bij de EK in Hongarije kunnen deze week vermoedelijk ’gewoon’ doorgaan. De temperatuur van het water in het Lupameer bij Boedapest heeft inmiddels bijna de minimaal vereiste 16 graden Celsius bereikt. „Het water was vanochtend 15,1 graden en de zon schijnt de komende 48 uur volle bak”, zegt coach Thijs Hagelstein van de Nederlandse ploeg. „Het lijkt erop dat de temperatuur dus wel naar 16-plus gaat.”

Sharon van Rouwendaal zei vorige week zich enige zorgen te maken over het doorgaan van de EK-wedstrijden in het open water, omdat het water van Lake Lupa toen slechts 12 graden was. Van Rouwendaal verdedigt woensdag haar Europese titel op de 5 kilometer. Een dag later doet Van Rouwendaal dat ook op de 10 kilometer, de afstand waarop ze bij de Spelen van Rio 2016 olympisch goud pakte.

Ferry Weertman, ook olympisch en Europees kampioen op de 10 kilometer, vormt donderdag met Lars Bottelier de Nederlandse afvaardiging in de mannenwedstrijd. Bottelier komt zondag ook nog in actie op de 25 kilometer.

Golf: McIlroy wint opnieuw het Wells Fargo Championship

08.35 uur: Golfer Rory McIlroy heeft voor het eerst in bijna twee jaar weer een toptoernooi gewonnen. De Noord-Ier was de beste in de Wells Fargo Championship. In Charlotte sloot hij af met een ronde van 68 slagen. Hij eindigde daardoor op 274 slagen, 10 onder par. Voor McIlroy was het de derde keer dat hij won op Wells Fargo.

Abraham Ancer eindigde al tweede. De Mexicaan kwam een slag tekort ten opzichte van McIlroy. De Noor Viktor Hovland (-8) werd derde, een plek die hij moest delen met de Amerikaan Keith Mitchell.

„Het werd tijd”, ze McIlroy na zijn zwaarbevochten winst. „Sinds 2019 was ik niet meer de beste geweest en voor mijn gevoel is dat al veel langer geleden dan twee jaar. Het ging niet gemakkelijk, maar dat gaat het eigenlijk nooit. Ik ben blij, maar dit alles geeft me een raar gevoel in deze rare tijd. De wereld is door de pandemie zo veranderd sinds 2019.”

Basketbal: Davis leidt LA Lakers naar winst op Phoenix Suns

07.54 uur: De basketballers van LA Lakers hebben in de Amerikaanse profcompetitie NBA weer eens gewonnen. Vooral dankzij Anthony Davis, goed voor 42 punten en 12 rebounds, werd Phoenix Suns verslagen. In Los Angeles eindigde het duel in 123-110. De Suns zijn de nummer twee van de westelijke divisie.

LA Lakers, nog steeds zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James, miste ook Kyle Kuzma en Dennis Schröder. Door de zege houdt de regerend kampioen nog kans om zich te kwalificeren voor de play-offs. Van de voorgaande tien duels hadden de Lakers er acht verloren. Mogelijk dat James het volgende duel weer beschikbaar is.

Algemeen: Japanse regering twijfelt niet over doorgaan Spelen

07.50 uur: De Japanse premier Yoshihide Suga is niet van plan af te zien van de Olympische Spelen in zijn land, nu de druk vanuit de bevolking toeneemt om dat wel te doen. „We gaan er alles aan doen om in deze tijd van de coronapandemie het leven en de gezondheid van de mensen te beschermen én een veilig sportevenement te organiseren”, zei hij maandag in het parlement.

De oppositie had Suga gevraagd de Olympische Spelen van Tokio opnieuw uit te stellen, dan wel in zijn geheel af te gelasten. Bovendien wees een enquête uit dat zestig procent van de bevolking dit ook wil. Een online petitie die oproept af te zien van het sportevenement in Tokio is in het land inmiddels door ruim 300.000 mensen ondertekend.

Het Internationaal Olympische Comité heeft al meerdere keren laten weten dat de Olympische Spelen doorgaan. Het plaatselijke organisatiecomité in Tokio heeft al wel veel voorzorgsmaatregelen getroffen om het evenement met zo weinig mogelijk risico’s te laten plaatsvinden. De Spelen werden in 2020 vanwege de pandemie al met een jaar uitgesteld.