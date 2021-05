Geen twijfels bij Japanse regering over doorgaan Spelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Davis leidt LA Lakers naar winst op Phoenix Suns

07.54 uur: De basketballers van LA Lakers hebben in de Amerikaanse profcompetitie NBA weer eens gewonnen. Vooral dankzij Anthony Davis, goed voor 42 punten en 12 rebounds, werd Phoenix Suns verslagen. In Los Angeles eindigde het duel in 123-110. De Suns zijn de nummer twee van de westelijke divisie.

LA Lakers, nog steeds zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James, miste ook Kyle Kuzma en Dennis Schröder. Door de zege houdt de regerend kampioen nog kans om zich te kwalificeren voor de play-offs. Van de voorgaande tien duels hadden de Lakers er acht verloren. Mogelijk dat James het volgende duel weer beschikbaar is.

Algemeen: Japanse regering twijfelt niet over doorgaan Spelen

07.50 uur: De Japanse premier Yoshihide Suga is niet van plan af te zien van de Olympische Spelen in zijn land, nu de druk vanuit de bevolking toeneemt om dat wel te doen. „We gaan er alles aan doen om in deze tijd van de coronapandemie het leven en de gezondheid van de mensen te beschermen én een veilig sportevenement te organiseren”, zei hij maandag in het parlement.

De oppositie had Suga gevraagd de Olympische Spelen van Tokio opnieuw uit te stellen, dan wel in zijn geheel af te gelasten. Bovendien wees een enquête uit dat zestig procent van de bevolking dit ook wil. Een online petitie die oproept af te zien van het sportevenement in Tokio is in het land inmiddels door ruim 300.000 mensen ondertekend.

Het Internationaal Olympische Comité heeft al meerdere keren laten weten dat de Olympische Spelen doorgaan. Het plaatselijke organisatiecomité in Tokio heeft al wel veel voorzorgsmaatregelen getroffen om het evenement met zo weinig mogelijk risico’s te laten plaatsvinden. De Spelen werden in 2020 vanwege de pandemie al met een jaar uitgesteld.