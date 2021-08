Charleroi en Zulte Waregem openen speciale tribune voor niet-gevaccineerden

Vanaf komend weekend zijn alle thuisfans in de Jupiler Pro League weer welkom. Ze moeten dan wel een vaccinatiebewijs kunnen laten zien, een negatieve PCR-test of een certificaat dat bewijst dat je in de laatste zes maanden hersteld bent van corona.

Charleroi heeft toestemming gekregen om een tribune te openen voor niet-gevaccineerden of fans die nog maar een prik hebben gehad. De supporters op deze tribune moeten wel een mondkapje opzetten als ze van hun plaats afkomen. En iets drinken kan alleen op de zitjes waar het mondmasker af mag.

Zulte Waregem

Zulte Waregem ontvangt komende zondag Club Brugge in de eigen Elindus Arena en wil dat, conform de protocollen van de Pro League, doen voor een vol huis. Dat betekent dus dat supporters een Covid Safe Ticket moeten kunnen voorleggen. In het hele stadion zullen dan ook alle coronamaatregelen vervallen.

Voor wie echter nog niet gevaccineerd is en/of geen PCR- of sneltest kan of wil ondergaan, biedt Essevee – als overgangsmaatregel, net als Charleroi – ook 450 coronaproof zitplaatsen aan. Die zullen gemaakt worden in wat normaal gezien het bezoekersvak is. In dat vak gelden dan wel nog de mondmaskerplicht en de maatregelen rond social distancing.