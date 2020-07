Naci Ünüvar en Devyne Rensch verlengen contract bij Ajax

De toptalenten uit de Ajax-opleiding lagen slechts tot de zomer van 2022 vast en legden mede vanwege een gebrek aan perspectief een eerste aanbieding naast zich neer. Uiteindelijk bleek Marc Overmars in staat de boven de Johan Cruijff ArenA cirkelende aasgieren te verjagen en de aanvaller en centrale verdediger een jaar langer, tot medio 2023 te binden.

Het is na de eerdere contractverlenging van Ryan Gravenberch (18) een nieuwe opsteker voor de directeur voetbalzaken, die er aanvankelijk maar niet in slaagde een akkoord te bereiken met de grootste talenten. Zijn volgende opdracht is het langer vastleggen van Brian Brobbey, Sontje Hansen, Kenneth Taylor en Anass Salah-Edinne, die net als Ünüvar en Rensch in mei 2019 met Oranje het EK onder 17 wonnen.

Dat Ünüvar het in zich heeft om in Amsterdam tot een publiekslieveling uit te groeien, bleek in januari 2020 tijdens zijn officiële debuut in Ajax 1. Tegen Spakenburg versierde en benutte hij een strafschop en werd hij door het Ajax-publiek luid toegezongen. Rensch staat binnen de opleiding bekend als een moderne verdediger en hoewel hij in 2019 een van de jongste jeugdinternationals was, miste hij op het gewonnen EK geen minuut.

AYMO Football Management is om een reactie gevraagd, maar wil vooruitlopend op de contractverlenging niet reageren.