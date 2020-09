Treedt Kevin De Bruyne in voetsporen van Virgil van Dijk?

De concurrentie voor De Bruyne is niet mals: ook het Bayern München-duo Robert Lewandowski en Manuel Neuer maken kans.

De winnaar van de trofee zal bekendgemaakt worden bij de loting van de Champions League op 1 oktober. Lewandowski en Neuer wonnen die Champions League vorig jaar met Bayern, terwijl De Bruyne en Manchester City strandden in de kwartfinales tegen Olympique Lyon. Een ronde eerder had De Bruyne wel een groot aandeel in de kwalificatie tegen Real Madrid.

Eerder werd De Bruyne al gelauwerd met de PFA Player of the Year, de belangrijkste individuele onderscheiding voor voetballers in Engeland, uitgereikt door de Professional Footballers’ Association.