Olympisch nieuw: nachtmerrie voor kersvers slalomkampioene na gouden droom

Geen tweede gouden medaille voor Petra Vlhova. Ⓒ ANP/HH

Blessure maakt einde aan Spelen voor slalomkampioene Petra Vlhova

08.49 uur: De Slowaakse skiester Petra Vlhova moet op de Winterspelen van Peking afzeggen voor de afdaling en de combinatie. Vlhova, afgelopen woensdag gekroond tot olympisch kampioene op de slalom, heeft te veel last van een enkelblessure, bevestigde haar broer Boris aan het Franse persbureau AFP.

Vlhova (26) bezorgde haar land woensdag de eerste olympische titel ooit in het alpineskiën na een spannende slalomwedstrijd. Ze last nu een pauze in ’om zich voor te bereiden op de rest van het seizoen’, zo vertelde haar broer, die deel uitmaakt van de begeleidingsstaf.

Vlhova behoorde op de combinatie van donderdag ook tot de favorieten. Ze staat op het onderdeel tweede in het wereldbekerklassement achter de Amerikaanse Mikaela Shiffrin.