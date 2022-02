Olympisch nieuw: Tandrevold verliest op dramatische wijze brons en komt uitgeput over finish

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Biatlete Røiseland verovert derde olympische titel in China

11.26 uur: De Noorse biatlete Marte Olsbu Røiseland heeft bij de Winterspelen in Peking haar derde olympische titel veroverd. De 31-jarige Scandinavische zegevierde op de 10 kilometer achtervolging. In Zhangjiakou, waar het constant sneeuwde, was Røiseland ruim anderhalve minuut sneller dan de Zweedse Elvira Öberg. De Noorse Tiril Eckhoff behaalde brons.

Ingrid Landmark Tandrevold verloor op dramatische wijze een bronzen medaille. De Noorse lag halverwege de slotronde nog derde, maar raakte uitgeput en kwam slechts als veertiende over de streep, waarna ze medische verzorging nodig had.

Røiseland won eerder goud op de sprint en de gemengde estafette. Op de 15 kilometer moest ze in China genoegen nemen met olympisch brons.

Røiseland miste op weg naar haar derde triomf één keer bij het schieten. Daardoor moest ze een strafrondje van 150 meter afwerken. Zowel Öberg als Eckhoff verzuimden drie keer het doelwit te raken, waardoor beiden nog wat meer extra meters dienden te maken.

Geen tweede gouden medaille voor Petra Vlhova. Ⓒ ANP/HH

Blessure maakt einde aan Spelen voor slalomkampioene Petra Vlhova

08.49 uur: De Slowaakse skiester Petra Vlhova moet op de Winterspelen van Peking afzeggen voor de afdaling en de combinatie. Vlhova, afgelopen woensdag gekroond tot olympisch kampioene op de slalom, heeft te veel last van een enkelblessure, bevestigde haar broer Boris aan het Franse persbureau AFP.

Vlhova (26) bezorgde haar land woensdag de eerste olympische titel ooit in het alpineskiën na een spannende slalomwedstrijd. Ze last nu een pauze in ’om zich voor te bereiden op de rest van het seizoen’, zo vertelde haar broer, die deel uitmaakt van de begeleidingsstaf.

Vlhova behoorde op de combinatie van donderdag ook tot de favorieten. Ze staat op het onderdeel tweede in het wereldbekerklassement achter de Amerikaanse Mikaela Shiffrin.