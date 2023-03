Ovetsjkin breekt record van ijshockeylegende Gretzky

Als eerste speler heeft Ovetsjkin in dertien seizoenen op rij minstens 40 doelpunten gemaakt. Gretzky haalde dit aantal in zijn loopbaan in twaalf seizoenen.

De 37-jarige Ovetsjkin maakte zijn 40e doelpunt in de wedstrijd van Washington Capitals tegen Columbus Bleu Jackets. Hij bracht hiermee zijn totaal aantal treffers op 820. Hij heeft nog 75 doelpunten nodig om dit record van Gretzky te verbeteren. Gretzky is topscorer aller tijden in NHL met 894 doelpunten.

De in Moskou geboren Ovetsjkin speelt sinds 2005 voor de Capitals.