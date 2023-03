Ovetsjkin schrijft ijshockeygeschiedenis en stoot Gretzky van troon

De Washington Capitals-ster scoorde zijn 40ste doelpunt van het seizoen tijdens de eerste periode van de thuiswedstrijd van dinsdag tegen de Columbus Blue Jackets. Hij schaatste langs de rechterkant naar binnen en loste een schot dat via de tweede paal binnenging.

Zo bracht Ovetsjkin zijn totaal aantal doelpunten in de NHL op 820. Dat is nog altijd 74 minder dan de 894 goals van Gretzky, die dus in absolute getallen nog altijd de topscorer aller tijden is in de NHL. Ovetsjkin is 37, Gretzky was 38 toen hij in 1999 zijn actieve carrière afsloot.