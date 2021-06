Barbora Krejcikova stunt met titel op Roland Garros

Eigenlijk staat Krejcikova te boek als dubbelspecialiste, want ze bivakkeert in de toptien van de wereld in deze discipline en won met partner Katarina Siniakova al twee grandslamtoernooien. De 25-jarige Tsjechische was tot voor kort niet bijzonder goed in het enkelspel. Ze stond voorafgaand aan dit jaar niet in de tophonderd, maar won onlangs in Straatsburg wel voor het eerst een WTA-toernooi. Dat was een teken aan de wand.

Omdat ze in deze hoogtijdagen actief en succesvol blijft als dubbelaarster, speelde Krejcikova in de afgelopen weken 20 wedstrijden in 21 dagen. Maar dat lijkt haar niet bovenmatig te vermoeien. Ze overleefde in de halve finale een matchpoint tegen Maria Sakari en won de partij in drie uur en 18 minuten.

Anastasija Pavljoetsjenkova wordt behandeld aan een blessure. Ⓒ ANP/HH

Pavlioetsjenkova is 29 jaar oud en speelde in Parijs haar 52e grandslamtoernooi. Ze kwam nooit verder dan de kwartfinales, maar tekende tijdens deze editie van Roland voor een knappe reeks wedstrijden en dus mocht ze voor het eerst van haar leven in een ‘grote finale’ optreden.

Blessurebehandeling

Krejcikova begon de finale voortvarend en profiteerde dankbaar van de vele fouten van de nerveuze Russin. Maar die gooide in set nummer twee alle schroom van zich af en zag haar meer aanvallende spel beloond met een 5-2 voorsprong. Maar na die zevende game van de tweede set moest Pavlioetsjenkova langdurig worden behandelend aan een onwillige spier in haar linkerbovenbeen.

Die kwetsuur belette Pavlioetsjenkova niet om de tweede set te winnen en dus moest een derde set de beslissing brengen. Daarin ging de score tot 3-3 gelijk op waarna Krejcikova kon profiteren van de fouten van haar tegenstander, die niet zo makkelijk meer kon bewegen en probeerde de rally’s kort te houden. De Tsjechische nam een 5-3 voorsprong en speelde vervolgens een paar geweldige ballen op de service van Pavlioetsjenkova, kreeg twee matchpoints maar ging twee keer in de fout. De Russin kwam via goed serveerwerk terug tot 5-4, waarna zelf voor de wedstrijd mocht serveren. Dat deed ze goed, waarna ze op rustige wijze haar eerste grandslamtitel in het enkelspel begroette. Zondag heeft ze nog een kans op haar derde grote prijs in het dubbelspel.