Stunt in Tour: Victor Lafay verrast favorieten en wint tweede etappe

Voor de 27-jarige Fransman is het de eerste winst van een Touretappe. Hij won in 2021 een rit in de Ronde van Italië. Voor zijn ploeg Cofidis is het de eerste ritzege in de Tour sinds 2008.

Adam Yates houdt ook na de tweede etappe de gele trui. De renner van UAE Team Emirates heeft in het klassement 6 seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Pogacar en op zijn broer Simon Yates. De Deen Jonas Vingegaard staat zesde op 17 seconden.

Lafay telde de laatste honderden meters af

Lafay liet zich zaterdag al gelden in de eerste etappe van de Tour de France, toen hij op het laatste klimmetje met Pogacar en Jonas Vingegaard even voorop reed. Een dag later ’overleefde’ hij dus de Jaizkibel om er in de laatste kilometer alleen vandoor te gaan. Het leverde de 27-jarige Franse wielrenner van Cofidis de ritzege op in San Sebastián. „Ongelooflijk, ik zat op mijn limiet op die klim, maar ik had voor de verandering eens een plan gemaakt”, vertelde Lafay na afloop.

Nadat na de afdaling van de gevreesde col de eerste selecte groep begon aan de laatste voornamelijk vlakke acht kilometers, hield Lafay zich lang koest. „Ik verwachtte een aanval op het korte ’hupje’ een paar kilometer voor de finish en wachtte af. Dat gebeurde niet, toen ben ik in de laatste kilometer gegaan. Ik heb de laatste honderden meters afgeteld. Het is te gek, de tweede etappe en we hebben al een ritzege op zak.”

Weinig inzicht

Net als tijdens de openingsdag stonden de renners aan de start in het Spaanse Baskenland, in de stad Vitoria-Gasteiz om precies te zijn. Eindbestemming na 208 kilometer sturen: San Sebastián, eveneens binnen de Spaanse landsgrenzen.

Waar Adam Yates op de eerste dag in de eindsprint zijn tweelingbroer Simon aftroefde, lag deze keer in de lijn der verwachting dat andere renners zouden opstaan. De eerste veertig kilometer van de tweede etappe gaven daarin nog weinig inzicht. Het was een lang, oppervlakkig stuk, dat diende als opmaat voor een grote finale. Met name de laatste negentig kilometer hadden een hoop heuvels voor de renners in petto.

Manifesteren op de Jaizkibel

De Jaizkibel, een heuvel van 8,1 kilometer à 5,4 procent, bood de favorieten tegen het einde van de race de mogelijkheid om zich te manifesteren. De Jaizkibel leent zich immers goed voor aanvallen.

Bij de tussensprint in Legutio, na 46 kilometer fietsen, gingen er drie renners aan kop. Edvard Boasson Hagen, Rémi Cavagna en Neilson Powless - in die volgorde - kwamen als eerst over de lijn. In het peloton was Sam Welsford de snelste.

Pogacar en Vingegaard

Richting de Jaizkibel was alleen Powless nog over. Mathieu van der Poel en Biniam Girmay moesten lossen, terwijl krachtpatsers Van Aert en Mads Pedersen nog wel konden aanhaken. Powless had nog 40 seconden voorsprong halverwege de illustere Jaizkibel.

Rafa Majka beulde op kop voor zijn kopman Pogacar. Pedersen was er inmiddels ook af, maar Van Aert was er nog. Geletruidrager Adam Yates zat er ook nog bij. Sterker nog, in het geel beulde hij ook voor ’Pogi’. Pogacar ging vervolgens voor de bonificatieseconden op de top en trok direct door. Hij kreeg - net als zaterdag - Vingegaard in zijn wiel mee.

Jumbo-Visma en Van Aert

De twee grote rivalen voor de eindzege in de Tour waren weg in de afdaling, met een minieme voorsprong op de achtervolgende sterke mannen, maar zij kwamen terug 11,6 km voor de meet.

Pelle Bilbao trok weg in de afdaling richting de finish. Een dappere poging, maar het strandde in schoonheid. Jumbo-Visma had nog veel man voorop: dit allemaal om Van Aert in stelling te brengen.

Mattias Skjelmose reed weg, maar Van Aert kroop in zijn wiel, met nog 2 km koers. Een zinderende slotfase in San Sebastián. Lafay trok vervolgens tot ieders verrassing vreselijk hard weg en werd ook niet meer bijgehaald. Tot verbijstering van Van Aert en de zijnen.