Diamond League kan ook in Lausanne niet doorgaan

De organisatie zag zich genoodzaakt die beslissing te nemen nadat de Zwitserse regering woensdag had besloten alle grote evenementen (met meer dan duizend toeschouwers) tot 31 augustus te verbieden.

„We bekijken nog de mogelijkheden om de atleten alsnog een soort van wedstrijd aan te bieden”, lieten de organisatoren weten. De meeting van Lausanne was de twaalfde manche op de oorspronkelijke kalender van de Diamond League. De wedstrijden in Doha, China, Stockholm, Rome, Rabat, Eugene en Parijs zijn al uitgesteld of geannuleerd.

’Impossible Games’

De meeting in Oslo op 11 juni krijgt een bijzonder format onder de naam ’Impossible Games’. Alleen Noorse en Zweedse topatleten nemen het tegen elkaar op of doen solo recordpogingen. De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis komt in actie bij het polsstokhoogspringen. Hij neemt het op tegen de Fransman Renaud Lavillenie, die zijn sprongen zal maken op de springinstallatie die in zijn achtertuin in het Franse Pérignat-lés-Sarliève is aangelegd.