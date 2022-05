Sport Kort: Dallas Mavericks knokken zich terug in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Dallas Mavericks knokken zich terug in play-offs NBA

07.22 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben zich terug geknokt in de play-offs van de Amerikaanse NBA. De ploeg won wedstrijd vier van de finale van de Western Conference en voorkwam zo dat tegenstander Golden State Warriors zich al kon opmaken voor de grote finale. Onder aanvoering van Luka Doncic, die 30 punten maakte, wonnen de Mavericks met 119-109 en brachten ze hun achterstand in de best-of-seven-serie terug tot 3-1.

Wedstrijd vijf is donderdag in San Francisco en dat is de thuisbasis van de Warriors, die dinsdagavond in Dallas (plaatselijke tijd) grote moeite hadden met het sterke defensieve optreden van de thuisploeg. De topschutters Stephen Curry en Klay Thompson kwamen samen maar tot 32 punten. De Mavericks domineerden het tweede en derde kwart van de wedstrijd, die tussendoor nog 20 minuten stil lag. Een hoosbui in Dallas vond zijn weg naar het dak van het stadion, waarin een lek zat.