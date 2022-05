Sport Kort: Vertrekkend algemeen directeur Gerbrands erelid van PSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste sportnieuws.

Volleybalsters winnen oefenduel van België

19.16 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag een oefeninterland van België gewonnen. Oranje deed dat in sporthal De Basis in Sliedrecht met 3-2 (25-17, 22-25, 25-27, 25-11, 15-12). Donderdag treffen beide teams elkaar opnieuw, dan in het Belgische Beveren.

De basisopstelling van Oranje bestond uit Sarah van Aalen (spelverdeler), Elles Dambrink (diagonaal), Fleur Savelkoel en Jolien Knollema (passer/lopers), Eline Timmerman en Juliët Lohuis (middenspeelsters) en Myrthe Schoot (libero).

Spelverdeelster Kim Klein Lankhorst maakte haar debuut aan het einde van de vijfde set.

Oranje bereidt zich voor op de Volleyball Nations League, die op 1 juni begint. In het najaar wacht voor Oranje het WK in eigen land.

Vertrekkend algemeen directeur Gerbrands erelid van PSV

16:31 uur: Toon Gerbrands is benoemd tot erelid van PSV. De 64-jarige Fries was acht jaar lang algemeen directeur van de Eindhovense club en maakte onlangs plaats voor Marcel Brands. Gerbrands is het 27e erelid van PSV.

In de periode dat Gerbrands directeur was, behaalde PSV drie keer de landstitel, één keer de KNVB-beker en drie keer de Johan Cruijjff Schaal.

„Erelid word je als je uitzonderlijke verdiensten voor PSV hebt gehad. Toon heeft in de afgelopen acht jaar op het gebied van voetbal veel betekend. Ook op sociaal maatschappelijk vlak en voor het bedrijf PSV is hij van grote waarde geweest voor de club. Het is volledig terecht dat hij tot erelid is benoemd”, zegt Ron Verkerk, voorzitter van de Vereniging PSV, die Gerbrands het speldje overhandigde.

Onder anderen oud-voorzitter Harry van Raaij werd in het verleden ook benoemd tot erelid van PSV.

Hoefkens volgt Schreuder op als trainer van Club Brugge

15:50 uur Carl Hoefkens is komend jaar hoofdtrainer van Club Brugge. De 43-jarige oud-speler volgt bij de Belgische landskampioen Alfred Schreuder op die naar Ajax vertrekt. Hoefkens was de afgelopen drie jaar assistent-trainer en beleefde zo drie Brugse landstitels op rij. Schreuder nam het in januari over van de Belg Philippe Clement, die aan de slag ging bij AS Monaco.

Hoefkens voetbalde in Engeland voor Stoke City en West Bromwich en van 2009 tot 2013 bij Club Brugge waar hij ook aanvoerder was. Hij kwam tot 22 interlands voor België. In 2018 keerde hij terug in Brugge om in de opleiding te gaan werken. Als hoofdtrainer krijgt hij Rik De Mil en de Australiër Paul Okon, voormalig voetballer van het jaar in België, als assistenten.

„Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe rol. Ik denk dat ik niet lieg als ik mezelf een man van het huis mag noemen. Net zoals ik als speler, talentcoach en assistent het onderste uit de kan wilde halen, wil ik ook als trainer mij volledig geven om bij te dragen aan de verdere uitbouw en successen van Club Brugge”, meldt Hoefkens op de website van de club waar de Nederlanders Noah Lang, Ruud Vormer en Bas Dost spelen. Hun toekomst is nog niet duidelijk.

Nike toch geen kledingsponsor van Antwerp

15:45 uur Sportmerk Nike wordt toch niet de kledingsponsor van voetbalclub Antwerp FC. Volgens de krant Gazet van Antwerpen gaat de samenwerking niet door vanwege de aanstelling van Marc Overmars in maart als technisch directeur. De Nederlander was een maand eerder vertrokken bij Ajax na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zijn aanstelling leverde veel kritiek op en vier sponsors hielden het voor gezien bij de Antwerpse club.

Antwerp meldde zich onlangs bij de huidige kledingsponsor Jako om de samenwerking alsnog te verlengen, bevestigde een woordvoerder van het sportkledingmerk. „Het verzoek is enkele weken geleden binnengekomen. Het is de bedoeling dat we opnieuw gaan samenwerken voor een periode van drie jaar”, aldus de zegsman van Jako.

De komst van Nike lekte vorig jaar uit, al werd de aanstaande samenwerking met Antwerp nooit officieel bevestigd. Jako meldde destijds wel dat de verbintenis zou worden beëindigd aan het einde van het seizoen.

Finale WK volleybal in Omnisport in plaats van Gelredome

12.15 uur: De finale van het WK volleybal voor vrouwen dat dit jaar in Nederland wordt gehouden is verplaatst van Gelredome naar Omnisport in Apeldoorn. De organisatie van het toernooi, waarvoor behalve in Nederland ook in Polen wedstrijden worden gehouden, heeft dat in overleg met wereldvolleybalbond FIVB en de betrokken overheden besloten. De kostenbesparing die het korter huren van het Arnhemse stadion oplevert, is volgens de organisatie nodig om een gezonde financiële exploitatie te waarborgen.

Het toernooi start op 23 september met in Nederland duels in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. Het Nederlandse team onder leiding van Avital Selinger speelt alle groepswedstrijden in Gelredome, waar meerdere speelvelden zullen liggen. Het stadion van Vitesse wordt na de eerste groepsfase niet meer als speellocatie gebruikt.

Dallas Mavericks knokken zich terug in play-offs NBA

07.22 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben zich terug geknokt in de play-offs van de Amerikaanse NBA. De ploeg won wedstrijd vier van de finale van de Western Conference en voorkwam zo dat tegenstander Golden State Warriors zich al kon opmaken voor de grote finale. Onder aanvoering van Luka Doncic, die 30 punten maakte, wonnen de Mavericks met 119-109 en brachten ze hun achterstand in de best-of-seven-serie terug tot 3-1.

Wedstrijd vijf is donderdag in San Francisco en dat is de thuisbasis van de Warriors, die dinsdagavond in Dallas (plaatselijke tijd) grote moeite hadden met het sterke defensieve optreden van de thuisploeg. De topschutters Stephen Curry en Klay Thompson kwamen samen maar tot 32 punten. De Mavericks domineerden het tweede en derde kwart van de wedstrijd, die tussendoor nog 20 minuten stil lag. Een hoosbui in Dallas vond zijn weg naar het dak van het stadion, waarin een lek zat.