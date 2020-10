NK Afstanden: Jutta Leerdam popelt om te scoren

Jutta Leerdam gaat voor NK-goud op de 500 en 1000 meter. Ⓒ Timsimaging

Ze zegt het niet met zoveel woorden, maar Jutta Leerdam mikt dit weekeinde op twee nationale schaatstitels tijdens de Daikin NK Afstanden in Thialf: de 500 en 1000 meter. Best opmerkelijk voor iemand die weet dat het beste van haar altijd pas in het tweede deel van de winter tevoorschijn komt. „Ik ben nu al beter en sterker dan ooit. Dat belooft veel goeds.”