WK vrouwen: Frankrijk bijt zich stuk op Jamaica

De Franse ploeg, op de vorige twee WK’s gestrand in de kwartfinales, wil op dit toernooi verder komen. Tegen Jamaica waren de Fransen sterker, maar de grootste kans in de eerste helft was voor Khadija Shaw van Jamaica uit een vrije trap. De Franse aanvalster Kadidiatou Diani zag een van richting veranderd schot vlak voor de rust voorlangs gaan.

Rode kaart

In de tweede helft belegerden de Fransen het doel van keepster Rebecca Spencer, maar waren er ook niet heel veel grote kansen. Aanvoerster Shaw van Jamaica werd na een tackle op Wendie Renard nog met de tweede gele kaart van het veld gestuurd. Frankrijk speelt in dezelfde groep nog tegen Brazilië en Panama.

Bekijk ook: Leeuwinnen zetten grote stap richting achtste finale WK na zuinige zege op Portugal

Kleine zege Zweden

Vreugde bij Amanda Ilestedt na haar winnende treffer. Ⓒ ANP/HH

In Groep G won Zweden de wedstrijd tegen Zuid-Afrika in het Nieuw-Zeelandse Wellington met 2-1 door een late treffer van Amanda Ilestedt.

De Zweedse speelsters van bondscoach Peter Gerhardsson kwamen in de tweede helft op achterstand. Hildah Magaia opende de score voor Zuid-Afrika. Fridolina Rolfö maakte na ruim een uur gelijk. Ilestedt bezorgde Zweden alsnog de zege met een treffer in de laatste minuut van de officiële speeltijd.

In dezelfde groep G neemt Italië het maandag op tegen Argentinië.