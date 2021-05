KNVB kiest voor Marianne van Leeuwen (60) als algemeen directeur

Na een afsluitend onderhoud deze week moet de ondernemingsraad van de KNVB nog het licht op groen zetten evenals de Centrale Spelersraad. Als deze formaliteiten zijn geklaard dan kan Van Leeuwen eind deze week of begin volgende week gepresenteerd worden als opvolger van Gudde.

De raad van commissarissen van de KNVB heeft diverse gesprekken gevoerd met Van Leeuwen en daarin maakte zij volgens een aanwezige een prima indruk. „Het waren goede gesprekken met een krachtige, daadkrachtige vrouw, die tevens verbinder is.”

Van Leeuwen, die zelf solliciteerde op de functie van Gudde, kwam als sterkste uit de bus van twintig kandidaten. Eerder deed ze tevergeefs een gooi naar het bondsvoorzitterschap. Dat werd Just Spee.

In het betaalde voetbal is Van Leeuwen een onbeschreven blad. Bij Zeeburgia, een Amsterdamse volksclub, heeft de beoogde directeur te maken met leden met allerlei achtergronden en van allerlei nationaliteiten. In die functie is zij ook herhaaldelijk geconfronteerd met het racismevraagstuk, waar zij ook bij de bond nadrukkelijk aandacht voor vroeg. Volgens KNVB-commissarissen telde dit ook mee bij haar beoordeling.

Naast haar voorzitterschap van Zeeburgia bezet Van Leeuwen een commissarispost bij Sligro Food Group en de Technische Unie en is voorzitter van de rvc van Van Egmond Groep en lid van de Amsterdamse sportraad. Haar studie rechten genoot Van Leeuwen in Leiden en tevens studeerde zij aan de Neyenrode Business Universiteit en Harvard Business School.