Koeman niet blij met keuze Frimpong: ’Dan denk ik dat je verkeerde beslissing neemt’

Koeman liet op de persconferentie zaterdag weten dat besluit af te keuren. ,,Ik vind dat niet oké, Jong Oranje speelt een EK. Als een speler denkt dat hij dat niveau is ontstegen, denk ik dat je de verkeerde beslissing neemt.”

Frimpong zat onder Koemans voorganger Louis van Gaal in de selectie voor het WK in Qatar, maar kwam tijdens dat toernooi niet in actie. Bij Koeman heeft de 22-jarige Amsterdammer, die een sterk seizoen achter de rug heeft bij Bayer Leverkusen, alleen nog in de voorselectie gezeten. In de vorige interlandperiode gaf de bondscoach aan dat de aanvallend ingestelde rechtsback minder goed uit de verf komt in een systeem met vier verdedigers.

Frimpong is van Ghanese komaf en heeft een groot deel van zijn jeugd in Engeland doorgebracht, zodat hij ook in aanmerking kan komen voor de nationale elftallen van Ghana en Engeland. Tot nu toe heeft hij steeds aangegeven, dat hij voor het Nederlands elftal wil gaan spelen. Het is onduidelijk wat de recente gebeurtenissen gaan betekenen voor die keuze.