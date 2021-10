Gezichtsherkenning Rico Verhoeven werkt niet meer na ’bloedbad’

„Of ik een telefoon met gezichtsherkenning heb? Ja, toevallig wel. Ik ga meteen proberen of het nog werkt”, aldus Verhoeven tijdens de persconferentie na afloop. Hij haalde direct zijn mobiel uit zijn zak. „Nope. ’Gezicht komt niet overeen’.”

Ⓒ REUTERS

Verhoeven erkende dat hij tijdens de partij behoorlijk last had gehad van de zwelling in zijn gezicht. „Had ik pijn, ja. Je voelt elke klap, maar als vechter geef je pijnprikkels een plekje. Je schakelt ze als het ware uit.”

Verhoeven verliet zaterdag ver na middernacht het GelreDome. Hoewel de ringarts geen ernstige schade had geconstateerd, wilde de kickbokser voor de zekerheid toch even langs een ziekenhuis voor een extra check.

Ook ging Verhoeven langs de McDonald’s. Na alle opofferingen van de afgelopen periode was het tijd om zich te goed te doen aan een vette hap. „Even wat slechts eten!”