Fortuna vergroot degradatiezorgen FC Groningen met zege in Sittard

In de 3e minuut opende Iñigo Córdoba de score al door de bal met links in de verre hoek te plaatsen na een voorzet vanaf de rechterflank van Tijjani Noslin. Ook bij de 2-0 was Noslin betrokken. FC Groningen-keeper Michael Verrips kreeg diens schot niet onder controle en Córdoba profiteerde door bij de rebound raak te volleren.

De tussenstand weerspiegelde de verhoudingen niet, want FC Groningen had aanzienlijk meer balbezit en kreeg ook goede mogelijkheden. Een kwartier voor tijd werd de ploeg van trainer Dennis van der Ree beloond voor het overwicht. Na een snelle uitbraak schoot Ricardo Pepi raak via de binnenkant van de paal.

Slecht weekend Groningen

Verder dan dat kwamen de Groningers niet en Paul Gladon, voormalig speler van FC Groningen, besliste het duel in de blessuretijd. Hij kopte voor Fortuna raak uit een vrije trap van Úmaro Embaló. Gladon stond op dat moment pas een paar minuten binnen de lijnen.

FC Groningen zag de voornaamste concurrenten, FC Emmen en Excelsior, eerder dit weekend respectievelijk winnen en gelijkspelen. FC Emmen won met 2-1 bij SC Cambuur, Excelsior hield FC Twente op 0-0.