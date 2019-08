KNVB voelt zich overvallen door Rabobank

De KNVB betreurt dat de Rabobank de zorgen via de media kenbaar heeft gemaakt. „Wij hadden de zorg van de Rabobank graag op een andere wijze vernomen, zodat we hen onze activiteiten en vorderingen eerder konden toelichten. We nemen vandaag contact met de Rabobank op om dit alsnog op bestuurlijk niveau te bespreken”, melden de KNVB, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie en Federatie van betaald voetbal organisaties in een gemeenschappelijke verklaring.

„Wij vinden het heel belangrijk dat we het voetbal in Nederland financieel gezond houden. Onze branche kent al een uitgebreid licentiesysteem. Verder breiden we ons beleid uit met maatregelen en eisen, waarvan bijvoorbeeld het ’know your owner-principe’ al is ingevoerd.”

