Ajax en AZ delen online plaagstootjes uit

Ajax plaatste zaterdag op Twitter een video van een heerlijke truc van Urby Emanuelson, waarmee de linkspoot tegenstander Grétar Steinsson van AZ in het seizoen 2006-2007 het bos instuurde. „Into the woods”, luidde begeleidende tekst.

De Alkmaarders, die zondag thuis spelen, reageerden razendsnel en plaatsten een ander filmpje onder het bericht uit Amsterdam. Daarin was te zien hoe Maarten Martens de bal door de benen van Ajacied Theo Janssen speelde. Dat moment vond plaats in het seizoen 2011-2012.

Koploper Ajax en nummer vier AZ stonden dit seizoen in bekerverband al tegenover elkaar. In Alkmaar won de ploeg van Erik ten Hag met 0-1, dankzij een doelpunt van Zakaria Labyad. Ajax trad in het AFAS Stadion aan met diverse reservespelers. André Onana, Daley Blind, Noussair Mazraoui en Antony kregen rust. Davy Klaassen, Dusan Tadic en Sebastian Haller vielen nog wel in.

