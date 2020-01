Ajax-verdediger Dest schrok van alle commotie: ’Niet gedacht dat het zó groot werd’

Dest, die er afgelopen najaar voor koos om als international voor de Verenigde Staten uit te komen, vertrok eerder uit het trainingskamp van de hoofdmacht van Ajax in Qatar. De rechtsback voelde zich niet op zijn gemak vanwege alle spanningen tussen de VS en Qatar.

„Dat heb ik bij Ajax aangegeven en daarop hebben ze mij geweldig geholpen”, zei de verdediger tegenover Fox Sports. „Ajax toonde begrip voor mijn gevoel en heeft me naar huis laten gaan. Vervolgens heb ik in Nederland gewoon weer mijn programma gevolgd.”

Na het vertrek van Dest uit het trainingskamp van Ajax ontstond er veel commotie. „Ik had niet verwacht dat het zó groot werd”, aldus Dest. „Daar schrok ik wel van. Dat Edwin van der Sar zei dat het groter was gemaakt dan het was, daar sluit ik me bij aan. Ik ben dankbaar voor de manier waarop Ajax me heeft geholpen. Of ik wat gehoord heb vanuit Amerika? Nee, dat niet.”