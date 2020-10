EK darts: Dirk van Duijvenbode laat niets heel van landgenoot Danny Noppert

Van Duijvenbode baarde onlangs opzien door als toenmalig nummer 74 van de wereld de eindstrijd van de World Grand Prix te halen. Op dat majortoernooi versloeg hij gevestigde namen als Gary Anderson, Mensur Suljovic en Simon Whitlock. Door het succes steeg hij op de zogenoemde Order of Merit naar de 53e plek.

Bij het Europees kampioenschap in Oberhausen oogde Van Duijvenbode direct gretig. Scorend was de 28-jarige Westlander beduidend beter dan Noppert: 98,02 om 92,93. Dat resulteerde uiteindelijk dus ook in de whitewash. De voorbereiding naar het EK was niet eens helemaal optimaal verlopen. Zo verbrandde hij bij het koken zijn vinger. Maar donderdagavond was daar los van enkele sporen op zijn vinger verder niets van te merken.

Van Duijvenbode speelt vrijdag bij de laatste zestien tegen Michael Smith, die in de eerste ronde met 6-5 afrekende met Ross Smith.

Jeffrey de Zwaan moest na de eerste schifting onmiddellijk zijn koffers pakken. Zijn tegenstander José de Sousa steekt in een uitstekende vorm, zo won hij recent bij de European Darts Grand Prix in de finale van Michael van Gerwen. Tegen De Zwaan gooide De Sousa een negendarter. De Portugees won met 6-3 in legs. Ook Maik Kuivenhoven sneuvelde in de eerste ronde. Hij verloor (3-6) van Nathan Aspinall.