Nederlandse sensatie op EK darts

Kleermaker speelde een solide partij. De scores waren aanvankelijk minder dan zijn opponent Cross, maar de Nederlander was veel scherper op de dubbels. Mede daardoor liep hij snel uit naar een 5-1 voorsprong en die comfortabele marge gaf hij niet meer uit handen. „Dit is voor mij de grootste overwinning op een televisietoernooi”, sprak de nummer 80 van de wereld na afloop. In de volgende ronde treft Kleermaker vrijdag Devon Petersen.

Van Duijvenbode declasseert Noppert

Dirk van Duijvenbode heeft zijn goede vorm van bij de World Grand Prix weten vast te houden. In de eerste ronde van het EK darts versloeg hij zijn landgenoot Danny Noppert met liefst 6-0 in legs.

Van Duijvenbode baarde onlangs opzien door als toenmalig nummer 74 van de wereld de eindstrijd van de World Grand Prix te halen. Op dat majortoernooi versloeg hij gevestigde namen als Gary Anderson, Mensur Suljovic en Simon Whitlock. Door het succes steeg hij op de zogenoemde Order of Merit naar de 53e plek.

Dirk van Duijvenbode Ⓒ PDC

Bij het Europees kampioenschap in Oberhausen oogde Van Duijvenbode direct gretig. Scorend was de 28-jarige Westlander beduidend beter dan Noppert: 98,02 om 92,93. Dat resulteerde uiteindelijk dus ook in de whitewash. De voorbereiding naar het EK was niet eens helemaal optimaal verlopen. Zo verbrandde hij bij het koken zijn vinger. Maar donderdagavond was daar los van enkele sporen op zijn vinger verder niets van te merken.

Van Gerwen maakt indruk

Van Duijvenbode speelt vrijdag bij de laatste zestien tegen Michael Smith, die in de eerste ronde met 6-5 afrekende met Ross Smith. Michael van Gerwen plaatste eveneens voor de achtste finales. De nummer één van de wereld zegevierde met 6-1 over Darius Labanauskas, de man die twee jaar geleden op het WK nog verrassend Raymond van Barneveld elimineerde. Van Gerwen gaf in Duitsland in elk geval weer eens zijn visitekaartje af. Scorend zag het er met een gemiddelde van 103,13 als vanouds uit.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Jeffrey de Zwaan moest na de eerste schifting onmiddellijk zijn koffers pakken. Zijn tegenstander José de Sousa steekt in een uitstekende vorm, zo won hij recent bij de European Darts Grand Prix in de finale van Michael van Gerwen. Tegen De Zwaan gooide De Sousa een negendarter. De Portugees won met 6-3 in legs. Ook Maik Kuivenhoven sneuvelde in de eerste ronde. Hij verloor (3-6) van Nathan Aspinall.