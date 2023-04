Pogacar geholpen? Ploeg runner-up boos op koersdirectie Amstel Gold Race: 'Kom op nou!'

Ploegbaas Jonathan Vaughters van EF Education-EasyPost was niet te spreken over de situatie, waarbij de bewuste auto een korte tijd vlak voor Tadej Pogacar reed. De winnaar van de Amstel Gold Race kon hier voordeel uit halen, nota bene op een moment dat hij het even lastiger leek te hebben.

De Ier Ben Healy, pupil van Vaughters bij EF, leek in de laatste lokale ronde de achterstand op de solo rijdende Pogacar te verkleinen tot zo’n twintig seconden. Kort nadat de auto even voor Pogacar had gereden, groeide diens marge weer tot ruim een halve minuut. Healy werd uiteindelijk op 38 seconden van Pogacar tweede.

Bekijk ook: Pogacar wint Amstel Gold Race met lange solo dankzij tip Van der Poel

„Ik bedoel, kom op nou!” schreef Vaughters op Twitter bij een bericht met het betreffende filmpje. „Topactie van de raceorganisatoren van de Amstel Gold Race 2023. Achter de derny racen op de baan is altijd het spannendste onderdeel. Nu vertalen ze dat naar de weg”, zei de Amerikaan sarcastisch in een ander bericht.