Brobbey blijft alles geven voor Ajax, Klaassen vond strafschop ’passend’

De aanvaller was de voorbije tijd veel besproken, omdat hij zijn aflopende contract niet verlengde. Toch heeft Erik ten Hag er geen problemen mee om hem in te brengen en dat vertrouwen beloonde Brobbey. „Dit is wat ik moet doen, scoren”, zei de matchwinner na afloop. „Als ik erin kom, wil ik scoren. Ik wil natuurlijk alles geven voor Ajax. Het was een beetje hetzelfde als tegen Willem II, ik ben heel blij. Zolang ik het shirt van Ajax draag, blijf ik alles geven.”

„Als we Brobbey nodig hebben gaat-ie spelen. Zo werkt het”, zegt trainer Ten Hag over zijn supersub. „Dat hij als invaller de winnende goal maakt is geweldig. Net zoals dat het geweldig is dat degene die de fout bij de 1-0 maakt (Nicolas Tagliafico, red.) de penalty eruit sleept. In onze kleedkamer zit zoveel vechtlust. De jongens geven nooit op. Dat hebben ze al zo vaak bewezen. En nu dus ook weer. Het mooiste is dat het uitdraait op een overwinning. Ik hoef niet uit te leggen hoe belangrijk dat is.”

De trainer blijft op zijn hoede. „We zijn er nog niet en zullen komende week weer zo goed moeten spelen. Maar dit is natuurlijk een geweldig resultaat met het oog op de volgende ronde.”

Volgens Klaassen was het een zeer terechte zege. „We geven een doelpunt weg, maar verder echt helemaal niks. We werden daarna wel een beetje geholpen door de penalty. Die werd misschien wat makkelijk gegeven, maar de scheidsrechter floot toch voor alles, dus dit paste wel bij zijn stijl.”

Zodoende kijkt de middenvelder vol vertrouwen uit naar de return. „We zullen niet achterover leunen, maar ik denk wel dat zij meer zullen gaan komen. Dat ze vandaag zo defensief speelden verbaast mij overigens niet. Ik weet dat ze zo spelen. Dan is het aan ons de zaak om niet in die trucjes te trappen. Dat hebben we heel goed gedaan.”

Ajax keek in de 87e minuut nog tegen een achterstand van 1-0 aan, door een enorme blunder van Nicolás Tagliafico die de bal te zacht terugspeelde op doelman Maarten Stekelenburg. „Maar dan is het zo mooi dat Nico in de 87e minuut die strafschop versiert die Tadic benut. Ik was al tevreden met een uitslag van 1-1, maar dan scoort Brobbey ook nog. We zijn er nog niet en zullen komende week weer zo goed moeten spelen. Maar dit is natuurlijk een geweldig resultaat met het oog op de achtste finale.”

Ten Hag wilde Brobbey al bij een gelijke stand brengen. ”0-0 is niet zo’n goede uitslag en ik wilde heel graag winnen”, zei hij. „Wij waren in mijn ogen de betere ploeg. En dat is knap als je tegen de koploper van Frankrijk speelt. We hebben eigenlijk geen kans weggegeven, behalve dat doelpunt. Dat was de enige onachtzaamheid aan onze kant. Dat is toch knap als je een uitwedstrijd tegen de koploper van Frankrijk speelt.”

De trainer van Ajax zegt bijna wekelijks dat hij veel meer dan elf basisspelers heeft. „Maar dat heeft iedereen nu wel gezien”, aldus de coach die in het noorden van Frankrijk geen beroep kon doen op Sébastien Haller, André Onana, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. „Maar alle vervangers hebben het goed gedaan”, zei Ten Hag, die erkende dat het steeds lastiger wordt om Lisandro Martínez te passeren. „We spelen veel wedstrijden en moeten steeds keuzes maken. Maar hij was fantastisch.”

„Maar ik ben ook heel blij dat een jongen als Neres er weer aankomt”, aldus Ten Hag. „Hij is er nog niet maar ik zag wel weer af en toe de glimpen van de Neres van voor zijn blessures. Idrissi komt er ook aan. We hebben hier hard voor gewerkt, maar ik denk dat we er met Ajax heel goed voor staan.”