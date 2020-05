FC Utrecht hoopt op UEFA na gesprek KNVB

FC Utrecht mag volgend seizoen vooralsnog niet in Europa uitkomen omdat de KNVB de bekerfinale tegen Feyenoord net als de competities in de eredivisie en eerste divisie heeft geschrapt, vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Volgens FC Utrecht heeft de KNVB onvoldoende naar mogelijkheden gezocht om de bekerfinale wel uit te spelen. De club refereert naar de situatie in Frankrijk waar de competitie voortijdig is beëindigd, maar de bekerfinale mogelijk nog wordt gespeeld. Ook in België wordt de bekerfinale mogelijk op 1 of 2 augustus gespeeld.

Directeur Eric Gudde van de KNVB opperde afgelopen week dat de bekerfinale mogelijk in het najaar alsnog kan worden afgewerkt. Hij doelde op een eindstrijd waar alleen de eer op het spel staat en geen ticket voor de groepsfase van de Europa League.

FC Utrecht neemt daar geen genoegen mee en wil nu zijn gelijk halen bij de UEFA, waar het naar eigen zeggen positieve gesprekken mee heeft gevoerd. De club put hoop uit uitspraken van voorzitter Alexander Ceferin van de Europese voetbalbond, die vindt dat sommige competities te snel zijn afgebroken.

FC Utrecht greep op de ranglijst van de afgebroken eredivisie eveneens naast een Europees ticket. Ook dat was zuur voor de club. Nummer vijf Willem II had maar drie punten meer, met een wedstrijd meer gespeeld en een slechter doelsaldo.