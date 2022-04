Wim Kieft: ’Depay en Malen zijn de zorgenkindjes van Oranje’

Premium Voetbal

Senegal is de grote onbekende voor Oranje

Senegal, de kampioen van Afrika, is een grote onbekende voor Oranje. Het was het enige land uit pot 3 waar het Nederlands elftal nog nooit een wedstrijd tegen speelde. Voor de Afrikanen, die een paar dagen geleden Egypte vanaf de strafschopstip elimineerden, is het de derde deelname aan een mondiaal...