Wim Kieft: ’Hij speelde op het egoïstische af’

Voetbal

Nederland-Senegal openingsduel WK: aftrap om 11.00 uur

Het Nederlands elftal zal het WK voetbal in Qatar eind dit jaar aftrappen. De groepswedstrijd tegen Senegal is de openingswedstrijd van het toernooi geworden in plaats van het duel tussen thuisland Qatar en Ecuador. De wereldvoetbalbond FIFA heeft dat bekendgemaakt.