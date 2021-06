Frank de Boer: ’Nog geen keuze gemaakt over de nieuwe eerste doelman’

„Het is vooral een hard gelag voor hem”, zei hij op de persconferentie, die enkele momenten na de bekendmaking van de absentie van Cillessen plaatsvond. Toch voelde hij zich hiertoe genoodzaakt „De eerste wedstrijd zou hij sowieso al niet halen. Hij moet honderd procent fit zijn en hij mist bijna de hele voorbereiding.”

Cillessen was de eerste keeper tijdens de EK-kwalificatie. Nu zal De Boer dus een vervanger moeten aanwijzen onder de lat. „Ik heb nog geen keuze gemaakt over wie de nieuwe nummer een wordt. Of ik tijdens de oefenperiode Tim Krul en Maarten Stekelenburg beiden een wedstrijd laat spelen? Die kans is zeker aanwezig.”

Ook werd er gevraagd naar de mogelijkheid om Justin Bijlow op te roepen. De Feyenoord zit momenteel op het jeugd EK met Jong Oranje. „Ik heb het helaas niet gezien, want we waren zelf aan het trainen, maar ik heb gehoord dat hij heel goed keepte. Als er nu nog een blessure komt, dan zou de keuze op hem kunnen vallen. Maar in theorie kan ik dan ook weer Cillessen oproepen voor de kwartfinale.”

De Boer heeft niet overwogen om Bijlow al mee te nemen in plaats van Bizot. „Dit is volgens ons een goede balans. We hadden al tegen Bizot gezegd dat hij de eerste reserve was en daarbij is Bijlow ook veel geblesseerd geweest de afgelopen maanden.”