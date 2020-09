Willem II-fans zorgen toch voor heldenonthaal

Een paar honderd Tilburgse fans zijn toch afgereisd naar het Luxemburgse stadje, waar Willem II woensdagavond het duel in de tweede voorronde met FC Progrès Niederkorn afwerkt. Zowel bij de aankomst van de bus als bij de opkomst verzorgden de Willem II-fans een heldenonthaal met vuurwerk en fakkels.

Bij de opkomst konden ze dat doen vanuit het struikgewas achter de spoorbaan die langs het bescheiden stadionnetje in Differdange loopt. Een deel van de Willem II-fans volgt de wedstrijd vanaf die plek. De rest doet dat bij de cafés in het stadje via de tv.