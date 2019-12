Ajax ziet ook Promes uitvallen

Promes is de topscorer van Ajax, met tien treffers in de Eredivisie. Hij scoorde ook al vier keer in de Champions League. Ajax sluit op 10 december de groepsfase van de Champions League af met een thuiswedstrijd tegen Valencia.

Trainer Erik ten Hag zag met Promes een derde buitenspeler wegvallen. David Neres is minimaal tot de winterstop uitgeschakeld met een knieblessure. Zakaria Labyad liep woensdag tegen Lille eveneens een knieblessure op. „Hij is er voorlopig ook uit”, zei Ten Hag. „We moeten de exacte diagnose nog even afwachten.”