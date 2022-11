Chiptechnologie Adidas: Ronaldo raakte bal níet bij treffer Portugal

Cristiano Ronaldo claimde na de treffer dat hij de bal nog als laatste had aangeraakt en reageerde geïrriteerd toen het doelpunt werd toegewezen aan zijn teamgenoot. De sensortechnologie in de bal spreekt de bewering van Ronaldo echter tegen.

De ’Connected Ball Technology’, die zit in de officiële wedstrijdbal Al Rihla van Adidas, heeft definitief geen balcontact van Ronaldo laten zien bij het openingsdoelpunt, liet Adidas-woordvoerder Olivier Brüggen weten.

Ronaldo was er echter van overtuigd dat hij de bal na de voorzet van Fernandes nog licht met het hoofd had aangeraakt. Dat maakte hij na het laatste fluitsignaal ook duidelijk aan zijn teamgenoot. Fernandes zorgde later ook nog voor de tweede treffer in de 2-0-zege. „We weten dat Ronaldo een aanvaller is en dat hij op doelpunten uit is”, zei hij.