Domper voor Ronald Koeman en FC Barcelona

Barcelona hoopte dat de blessure van Braithwaite voorbij zou gaan met reguliere behandelingen, maar dat blijkt niet het geval. Volgens Spaanse media staat de Deen drie tot vier maanden aan de kant. Barcelona zelf noemt geen termijn.

Braithwaite was tot dusverre in alle drie de gespeelde competitiewedstrijden bij Barcelona basisspeler. Hij scoorde twee keer.

"Ben benieuwd waar we precies staan"

Koeman ziet het duel tegen Bayern als een interessante test voor FC Barcelona. „We hebben wisselingen gehad in de ploeg en we hebben tijd nodig. Maar in het voetbal is er niet veel tijd en de wedstrijd tegen Bayern is een interessante wedstrijd waaruit we conclusies kunnen trekken over waar we precies staan.”

„We weten heel goed dat Bayern een geweldige ploeg is met ervaring en veel individuele kwaliteiten”, aldus Koeman. „Het wordt een zware wedstrijd, maar we kijken er naar uit om deel te nemen aan de Champions League en we willen een goed resultaat behalen in de openingswedstrijd.”

Ruim een jaar geleden verloor Barcelona in de kwartfinales van de Champions League met 8-2 van Bayern. Dat leidde tot het ontslag van Quique Setién. Kort daarna stelde het bestuur van Barcelona Koeman aan als opvolger. „We hebben het over een wedstrijd waar veel van de huidige spelers bij betrokken waren”, zei de Nederlandse coach maandag. „Nu hebben we de kans om dat resultaat om te draaien. We moeten sterk zijn, een hoog tempo hanteren en spelen in onze eigen stijl. We hebben geweldige spelers met veel technische vaardigheden die problemen bij Bayern kunnen veroorzaken.”