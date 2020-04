’Kijken hoe we in Nederland verantwoord kunnen testen op doping’

De Amerikanen dachten met een controle op afstand middels een videoverbinding de oplossing te hebben gevonden, maar wereldantidopingbureau WADA bleek nog niet onder de indruk te zijn van het experiment waaraan sporters op vrijwillige basis meewerkten.

Na telefonisch overleg met een groot aantal antidopinginstanties donderdag concludeerde Herman Ram dat de ’Amerikaanse methode’ op weinig bijval kon rekenen. „Te veel haken en ogen, het voldoet eenvoudigweg niet aan de normen en eisen van het WADA”, zegt Ram, die net als zijn buitenlandse collega’s broedt op nieuwe plannen. „We gaan nu uitwerken hoe wij vinden dat in Nederland op een verantwoorde manier kan worden getest. Het is een ingewikkeld en technisch verhaal. Maar omdat we hier al ver zijn met digitaal werken, hoop ik binnenkort met een goed voorstel te komen dat ook in andere landen navolging kan vinden.”

De dopingcontroles liggen door de coronacrisis wereldwijd vrijwel stil. De veiligheid van controleurs en sporters is in het geding, terwijl er ook geen wedstrijden zijn waarbij controles kunnen worden uitgevoerd. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada had bedacht sporters zelf bloed en urine te laten afnemen en dat via een videoverbinding live te volgen. Het WADA voorziet te veel problemen, maar heeft de Amerikanen nog wel om nadere uitleg gevraagd.