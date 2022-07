Oranje ziet groepsgenoten gelijkspelen en kan toeslaan

Portugal en Zwitserland worden gezien als de zwakkere landen in de poule van Oranje, waar verder ook Zweden in zit.

Coumba Sow opende al in de tweede minuut de score. De middenvelder van Zwitserland schoot van buiten het strafschopgebied raak in de verre hoek. Na vijf minuten stond het al 2-0 door een treffer van verdediger Rahel Kiwic. Daarna deed Zwitserland het wat rustiger aan.

Portugal begon sterker aan de tweede helft en bracht via Diana Gomes de marge terug tot één doelpunt. De verdediger werkte de bal van dichtbij in het doel. In de 65e minuut maakte aanvalster Jessica Silva gelijk door de bal uit een voorzet van de zijkant fraai achter goalie Gaëlle Thalmann te schieten. Portugal raakte in de slotfase nog de paal. Over vier dagen is Portugal de tegenstander van Oranje. Dan neemt Zwitserland het op tegen Zweden.