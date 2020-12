Ronald Koeman en Barça blijven ongeslagen, 750e goal Cristiano Ronaldo

Antoine Griezmann, Martin Braithwaite en Ousmane Dembele (penalty) waren in Boedapest verantwoordelijk voor de doelpunten.

Frenkie de Jong kreeg een helft rust van Koeman. De middenvelder werd na de onderbreking inbracht. Sergino Dest begon wel in de basis.

Lionel Messi was in Spanje achtergebleven om bij te kunnen tanken. Hetzelfde goldt voor doelman Marc-André ter Stegen en middenvelder Philippe Coutinho. Sergio Pique, Gerard Pique, Ansu Fati, Samuel Umtiti en Sergio Roberto ontbraken vanwege blessures.

FC Barcelona was al zeker van een vervolg in de Champions League. De financieel geplaagde Catalanen kunnen de inkomsten uit het miljoenenbal goed gebruiken.

Cristiano Ronaldo

Juventus won in Groep G in eigen huis met 3-0 van Dynamo Kiev. Natuurlijk was Cristiano Ronaldo trefzeker. De Portugees maakte tegen de Oekraïners het 750e doelpunt van zijn carrière. Ook Federico Chiesa en Alvaro Morata waren trefzeker.

Matthijs de Ligt deed 90 minuten bij Juventus, dat door de zege nu op twaalf punten staat, drie punten minder dat koploper FC Barcelona. Dinamo Kiev en Ferencvárosi hebben allebei een punt en strijden tijdens het laatste duel om een ticket voor de Europa League. Barcelona sluit op 8 december op eigen veld de groepsfase af tegen Juventus.

De wedstrijd in Italië stond onder leiding van Stéphanie Frappart. De 36-jarige Française is de eerste vrouwelijke arbiter in de Champions League voor mannen. Ze kwam tijdens de wedstrijd niet in de problemen, deelde drie gele kaarten uit en negeerde een felle claim bij Dinamo Kiev op een strafschop in de eerste helft.