Virgil van Dijk kijkt positief vooruit richting 2021

„Ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar. Dat al jullie wensen allemaal mogen uitkomen in 2021”, aldus Van Dijk via Twitter, om daar vervolgens ook nog een morele oproep aan toe te voegen. „Laten we voor meer liefde, vrede en vrolijkheid zorgen in deze wereld. Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wil worden.”

Van Dijk niet wachten om weer te voetballen op een vol Anfield Road, zo laat hij via een ander bericht weten. De verdediger hielp Liverpool afgelopen zomer aan de eerste landstitel in dertig jaar, maar hij en zien teamgenoten konden dat niet vieren met de trouwe aanhang vanwege de coronacrisis. „Ik kijk er naar uit om al jullie Reds in 2021 weer te zien.”

Kampioensjaar

Van Dijk miste tijdens het kampioensjaar 2019/2020 geen enkel competitieduel. In 38 wedstrijden kwam hij tot vijf doelpunten voor Liverpool en was hij er mede verantwoordelijk voor dat zijn ploeg slechts 33 doelpunten tegen kreeg, minder dan elke andere ploeg in de Premier League.

Het moment dat het fout gaat voor Virgil van Dijk, na een lompe actie van Everton-goalie Jordan Pickford. Ⓒ BSR Agency

Jordan Pickford

In oktober ging het mis voor de mandekker. Na een wilde charge van doelman Jordan Pickford in de derby met Everton liep hij een ingescheurde kruisband op. Daar is hij nog steeds herstellende van.

EK

Bondscoach Frank de Boer hoopt in juni weer over de geboren Bredanaar te kunnen beschikken als het Nederlands elftal begint aan het EK. Van Dijk vormt normaal gesproken met Mathijs de Ligt een tandem in Oranje.

Op het EK zijn Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) de tegenstanders. Alle drie de groepsduels worden in de Johan Cruijff ArenA gespeeld.